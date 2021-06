Giulia Stabile | la madre “Io non la vedo più” | la ballerina smentisce l’intervista

(Di lunedì 28 giugno 2021), allieva e vincitrice di Amici,un’intervista della. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WittyTV (@wittytv) La vincitrice della ventesima edizione di Amici,, ha ottenuto un contratto dal programma che l’ha resa famosa: sarà una delle nuove ballerine professioniste della trasmissione. In questa occasione ha conosciuto e si è innamorata di un altro allievo di Amici, il cantante di Sangiovanni, con il quale una volta ...

... Milly Carlucci si opporrà a questo "passaggio di proprietà"? Il talent di Canale Cinque "Amici" è terminato da circa un mese con la vittoria di, però, come tutti gli altri programmi ...La vita di, vincitrice dell'ultima edizione di Amici, è totalmente cambiata. Grande il successo della ballerina, amatissima e da sempre supportata dal pubblico del talent di Canale 5. Così tanto ...Giulia Stabile, parla la mamma Susi Castaner: "Io e mio marito non la vediamo praticamente più, è sempre impegnata. Difficile anche sentirla" ..."Amici ha cambiato mia figlia, non è più la bambina che poco meno di un anno fa ha lasciato casa" parla la mamma di Giulia Stabile ...