Donna viene picchiata con bastone e ridotta in schiavitù: arrestato il marito a Messina

A Messina un uomo di 57 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali ai danni della moglie. Il 57enne costringeva la donna e i figli a vivere in una situazione di degrado, caratterizzata da insulti e minacce, spesso anche di morte, con sputi, calci, schiaffi e percosse con bastoni. A eseguire la custodia cautelare in carcere sono stati i poliziotti delle Volanti, a Messina. La misura, emessa a seguito di appello proposto dal pm della procura, scaturisce dal lavoro di ricostruzione degli investigatori.

