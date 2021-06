Dimesso dal pronto soccorso dopo 15 ore, muore poco dopo: aperta un'inchiesta (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha trascorso 15 ore al pronto soccorso dell'ospedale e, dopo essere stato Dimesso, muore . La Procura di Crotone ha aperto un'inchiesta sul decesso di un 58 enne, Daniele Petrone, morto venerdì scorso ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha trascorso 15 ore aldell'ospedale e,essere stato. La Procura di Crotone ha aperto un'sul decesso di un 58 enne, Daniele Petrone, morto venerdì scorso ...

ACiavula : Presunto caso di malasanità in Calabria: dimesso dopo 15 ore dal pronto soccorso muore il giorno dopo - Ciavula: - leggoit : Crotone, dimesso dal pronto soccorso dopo 15 ore, muore poco dopo: aperta un'inchiesta - RCN_101 : Dimesso dopo 15 ore dal Pronto soccorso di #Crotone, muore il giorno dopo