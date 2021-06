“Da Amici al bancone di Striscia la Notizia” Fuori Shaila e Mikaela | dentro due ballerine amatissime | la soffiata sulle nuove Veline è boom

(Di lunedì 28 giugno 2021) Addio a. Le duehanno salutato i telespettatori diLa. Ora impazza il gossip su chi sarà a danzare nello storico tiggì satirico di Antonio Ricci. D’altronde il programma è uno dei pezzi forti di Mediaset, considerato anzi la ‘gallina dalle uova d’oro’ per gli ascolti sempre altissimi che garantisce. Cambiano i conduttori, anche se il duo storico è quello formato da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti seguito da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, cambiano le, cambiano gli inviati. Ma il successo quello non cambia. Con punte sopra il 20% la ...

... salvo sorprese dell'ultimo minuto, vedremo suldi Antonio Ricci ? al posto di Shaila Gatta ... Talisa ha 19 anni, è bionda ed ha partecipato alla 19esima edizione di(ed ora pare si sia ...e colleghi di Matteo Zed hanno così risposto entusiasti alla chiamata e ogni settimana un personaggio diverso si alternerà dietro aldel The Court portando in scena il proprio stile di ...Striscia la Notizia avrebbe scelto le due veline della prossima edizione e si tratterebbe di due ex volti di Amici.Tempo di cambiamenti in quel di Striscia La Notizia. Chi potrebbero essere le due nuove veline? Ecco tutti i dettagli.