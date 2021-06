Croazia-Spagna stasera in tv | data | orario e streaming ottavi Euro 2020

(Di lunedì 28 giugno 2021) Alle 18:00 di lunedì 28 giugnoscenderanno in campo in occasione deglidi finale deglipei. Tutto pronto al Parken Stadium di Copenaghen per una sfida da non perdere che vedrà Modric da una parte e Busquets dall’altra, Dalic contro Luis Enrique. Chi avrà la meglio? Scopriamolo su Sky che trasmetterà in diretta esclusiva questa partita da non perdere. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Eppure, venerdì si giocherà a San Pietroburgo uno dei quarti di finale: si affronteranno le vincenti delle sfide trae tra Svizzera e Francia. L'Uefa lo sa ma al momento fa spallucce.PROBABILI FORMAZIONI: CHI IN CAMPO A COPENAGHEN? Si accenderà oggi alle ore 18.00 la sfida per gli ottavi di finale degli Europei 2020 tra: andiamo allora a controllare le mosse per le ...Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Croazia-Spagna, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Tutto pronto a Copenaghen per la sfida che mette di fronte i ragazzi di Dalic e la squ ...Lunedì 28 giugno: le partite degli Europei in TV e in diretta streaming. In programma due match degli ottavi di finale: Croazia-Spagna (alle ore 18 al Parken Stadium di Copenaghen) e Francia-Svizzera ...