**Covid: Letta, 'grazie a governi Conte e Draghi guardiamo a futuro'** (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Intanto una grande soddisfazione, è bello per chi ama il nostro Paese". Così Enrico Letta a Radio Immagina sull'Italia in bianco. Il Paese può guardare "al futuro ottimismo grazia all'impegno di tanti, grazie all'impegno del governo Conte e del governo Draghi". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Intanto una grande soddisfazione, è bello per chi ama il nostro Paese". Così Enricoa Radio Immagina sull'Italia in bianco. Il Paese può guardare "alottimismo grazia all'impegno di tanti,all'impegno del governoe del governo".

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Letta ASIA/LIBANO - I tanti risvolti dell' "emergenza libanese" al centro del summit ecclesiale convocato da Papa Francesco La crisi politico - economica sembra viene letta da alcuni analisti come sintomo di un imminente ... La pandemia da Covid - 19 in Libano ha avuto tra i suoi tanti effetti collaterali anche il ...

Torna La Festa de L'Unità a Fiesole ... dibatti, musica, ristorazione nel pieno rispetto delle misure anti - covid. La kermesse quest'anno ... il progetto messo in campo dal Segretario Letta per un confronto aperto e inclusivo sull'identità ...

**Covid: Letta, 'grazie a governi Conte e Draghi guardiamo a futuro'** Il Tempo Covid: Letta, 'orgoglioso Pd, ha tenuto bandiera serietà' Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Oggi arriviamo a questo momento di gioia e ottimismo perché c'è stata serietà. E il partito politico che ha preso la bandiera della serietà e della responsabilità è stato ...

Centrodestra, duello per la leadership (alle spalle di Damilano) Maneggiare con cautela. L’avvertenza, di fronte ai sondaggi, vale sempre e a maggior ragione quando il tempo che separa dalle urne si conta non in giorni o settimane, ma in mesi. Gli effetti collatera ...

