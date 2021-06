Chiara | uccisa nel bosco a 16 anni Sui social scriveva | ' Mi prendono in giro'

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il corpo senza vita della 16enne è stato trovato a meno di un chilometro da casa a Monteveglio , nel Bolognese. I carabinieri stanno sentendo diverse persone per cercare di capire cosa sia successo ...

Chi eraGualzetti: il ritratto dai social Sui socialappare con un volto da bambina . Ci sono immagini sorridenti di quando era impegnata con gli 'Arcieri del Melograno', una compagnia ...Valsamoggia. E' in atto l'interrogatorio di un giovane della cerchia delle amicizie diGualzetti, la sedicennenel Bolognese e trovata cadavere a Monteveglio, ai margini di un bosco. Il ragazzo avrebbe fatto alcune dichiarazioni e ammissioni di colpevolezza. L'attività, ...Avrebbe fatto qualche ammissione e fatto alcune dichiarazioni nel corso dell'interrogatorio il ragazzo sotto interrogatorio per la morte di Chiara Gualzetti. La ragazzina, 16 anni, è stata trovata ...Su Instagram il diario social della 16enne trovata morta a Monteveglio. I sorrisi, le foto ma anche pensieri tristi e malinconici: «Viviamo in un mondo di predatori» ...