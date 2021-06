Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, effusioni bollenti in barca a Polignano (Di lunedì 28 giugno 2021) Innamorati pazzi. Dopo tanta lontananza, dovuta alla partecipazione di Ignazio Moser all’Isola dei famosi, ora il naufrago e la fidanzata Cecilia Rodriguez non si staccano più l’uno dall’altra. Veleggiano nelle acque antistanti Polignano a Mare e non resistono alla tentazione di scambiarsi effusioni bollenti. Lui mostra il fisico scolpito e non importa se non ha più una folta capigliatura sensuale, a Chechu piace anche rasato. Lei in bikini è una sex bomb. La sorella Belen trascorre le vacanze sul lago di Como a pochi passi da casa, in attesa dell’arrivo della piccola ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 28 giugno 2021) Innamorati pazzi. Dopo tanta lontananza, dovuta alla partecipazione diall’Isola dei famosi, ora il naufrago e la fidanzatanon si staccano più l’uno dall’altra. Veleggiano nelle acque antistantia Mare e non resistono alla tentazione di scambiarsi. Lui mostra il fisico scolpito e non importa se non ha più una folta capigliatura sensuale, a Chechu piace anche rasato. Lei in bikini è una sex bomb. La sorella Belen trascorre le vacanze sul lago di Como a pochi passi da casa, in attesa dell’arrivo della piccola ...

