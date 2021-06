Cardi B annuncia la sua seconda gravidanza | la cantante sorprende tutti durante un evento

(Di lunedì 28 giugno 2021)B, larapper americana è in dolce attesa per lavolta. L'artista ha rivelato di essere incintaun'esibizione insieme al marito e il gruppo Migos nei Bet Awards 2021. L'si è tenuto domenica sera al Microsoft Theater di Los Angeles. La giovane artista, come si può vedere anche nelle sue stories su Ig, si è esibita indossando un outfit particolare, molto appariscente: un completo semitrasparente ricoperto da una pioggia di cristalli che mette in risalto il bel pancione, lasciandolo completamente in trasparenza.B hato la ...

Accompagnata da suo marito, la nota cantante 28ennedi essere incinta. Poche ore dopo arriva anche la foto sui social.B e Offset tengono sempre vivo il mondo del gossip, con colpi di ...Per la prima volta dal vivo con una band approfondimento Ed Sheerannovità in arrivo: il ... Tra gli ospiti ci sono Stormzy, Justin Bieber, Camila Cabello,B, Travis Scott, Skrillex e ...LOS ANGELES - Cardi B ha scelto il palco dei BET Awards a Los Angeles per annunciare al mondo la sua seconda gravidanza. La rapper era accompagnata dal marito Offset e dal gruppo di cui fa parte, i ...La cantante si è presentata on stage a Los Angeles con il pancione e poi ha postato la notizia. Il padre, come del primo figlio, è il rapper Offset e non si conosce ancora il sesso ...