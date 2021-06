Calciomercato Roma, su Cengiz Under spunta l’interesse del Marsiglia (Di lunedì 28 giugno 2021) Nonostante il non esaltante Europeo della Turchia, Cengiz Under ha maturato un nuovo club a lui interessato: si tratta del Marsiglia Si prospetta una trattativa interessante quella che potrebbe portare Cengiz Under a Marsiglia. Nonostante il non eccellente Europeo giocato dalla sua Turchia (non per colpe di Under, evidentemente), il giocatore della Roma sarebbe finito al centro dell’interesse del club francese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta al momento solo di un’interesse. La scorsa stagione l’ala turca era stata mandata ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Nonostante il non esaltante Europeo della Turchia,ha maturato un nuovo club a lui interessato: si tratta delSi prospetta una trattativa interessante quella che potrebbe portare. Nonostante il non eccellente Europeo giocato dalla sua Turchia (non per colpe di, evidentemente), il giocatore dellasarebbe finito al centro deldel club francese. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta al momento solo di un’interesse. La scorsa stagione l’ala turca era stata mandata ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Roma, continua la trattativa per #Kostic. In uscita si parla con l'#OlympiqueMarsiglia - Gazzetta_it : Ramos alla Roma e Ibanez al Real, pazza idea? Ecco i tasselli da incastrare - Bianca34874951 : RT @Gazzetta_it: Roma, l'intesa con Rui Patricio c'è, ma resta ancora distanza tra i giallorossi e il Wolverhampton #calciomercato https://… - sportli26181512 : Rui Patricio-Roma, l'accordo c'è. Resta la distanza con i Wolves: Rui Patricio-Roma, l'accordo c'è. Resta la distan… -