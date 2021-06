28 Giugno 1914 | l’attentato a Sarajevo che sconvolse le sorti dell’Europa

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il 28lo studente serbo Gavrilo Princìp scarica la sua pistola contro l’erede al trono d’Austria-Ungheria, l’arciduca Francesco Ferdinando, che muore poche ore dopo. Un mese dopo il vecchio imperatore Francesco Giuseppe dichiara guerra alla Serbia aprendo così il primo conflitto mondiale, una tragedia di dimensioni immani che cambierà per sempre il volto. La morte dell’Arciduca fu il momento culminante di una tensione ormai incontrollabile tra l’Impero asburgico e la Serbia. Il 28dell’arciduca Francesco Ferdinando, nipote dell’imperatore Francesco Giuseppe e ...

Advertising

gabrieletesti : LA TARGA AUTOMOBILISTICA CHE ANTICIPO' LA FINE DELLA GUERRA Il 28 giugno 1914, cento e sette anni esatti or sono,… - quicascalasino : @beccacciaro1 Il 27 giugno 1914 nasceva Giorgio Almirante Vivo - quicascalasino : Il 27 giugno 1914 nasceva a Salsomaggiore Terme Giorgio Almirante. Vivo. #almirante - bubblydef : domani alla terza parte del colloquio ci sarà da ridere secondo me o.O però voglio troppo collergarmi al 28 giugno… - letini__ : RT @Mottalemi: FRANCESCO FERDINANDO 28 GIUGNO 1914 GODO ANCORA -

Ultime Notizie dalla rete : Giugno 1914

La mia città NEWS

27Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina, le prestazioni sportive del difensore mancino Paolo Marchi. Il giocatore, già protagonista in ...Cesare Lombroso non lo avrebbe degnato di uno sguardo. Perché Gavrilo Princip, il ragazzo che ammazzò l’Arciduca Franz Ferdinand e sua moglie Sophie a colpi di Browning M 1910 calibro 7,65 la domenica ...Cesare Lombroso non lo avrebbe degnato di uno sguardo. Perché Gavrilo Princip, il ragazzo che ammazzò l’Arciduca Franz Ferdinand e sua moglie Sophie a colpi di Browning M 1910 calibro 7,65 la domenica ...