Zona bianca da domani per tutta l'Italia: preoccupa la variante Delta (Di domenica 27 giugno 2021) Da domani tutta l'Italia entrerà in Zona bianca, ossia quella con le restrizioni più lievi. In molti però sono preoccupati dalla variante Delta. l'Italia intera entrerà in Zona bianca a partire da domani 28 giugno, grazie alla promozione della Valle d'Aosta. Inoltre dalla prossima settimana cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto. Però, allo stesso tempo, cresce L'articolo proviene da Inews.it.

