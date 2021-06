Variante Delta, luglio con meno vaccini. La proposta: «Non diamoli ai guariti» (Di domenica 27 giugno 2021) Da domani l?Italia dirà addio alla mascherina all?aperto. Il momento però, non sarà quello che avevamo immaginato negli scorsi mesi. La ?liberazione?... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 giugno 2021) Da domani l?Italia dirà addio alla mascherina all?aperto. Il momento però, non sarà quello che avevamo immaginato negli scorsi mesi. La ?liberazione?...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Delta in Italia, ecco il piano: 'Richiami ravvicinati per evitare zone rosse' Come ci difenderemo dalla ? Con le mini zone rosse per fermare subito i primi fuochi; con un sistema di allarme quando in un determinato territorio si superano i 250 casi positivi ogni 100mila ...

Variante Delta, già otto casi in Piemonte Variante Delta, già otto casi in Piemonte dai primi di maggio ad oggi, domenica 27 giugno 2021. Le province interessate sono Cuneo, Torino, Novara e Biella come spiegano i colleghi di PrimaIlCanavese.

Variante Delta: a Fermo ricoverati due contagiati il Resto del Carlino Da domani scatta la zona bianca ma resta l'obbligo delle mascherine all'aperto in Campania Due nuovi positivi su 317 tamponi esaminati. Un positivo a Guardia Lombardi e uno a Mugnano del Cardinale. L’indice di positività scende mentre continua a salire in Campania. Sono 127 i nuovi positivi ...

Covid, pochi tamponi e personale insufficiente: così la Calabria affronta la variante Delta Per affrontare la variante Delta del covid è necessario potenziare un sistema che finora in Calabria è riuscito solo a rincorrere il virus ...

