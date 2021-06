Tragedia a Torvaianica: si tuffa in acqua ed ha un malore, in corso disperati tentativi per salvare bagnante (Di domenica 27 giugno 2021) Attimi di paura ed agitazione quelli vissuti questo pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla spiaggia di Torvaianica. Nelle vicinanze dello stabilimento balneare Lido, all’altezza del lungomare Carbonetti, un bagnante si è sentito male. Al momento sono ancora poche le informazioni sull’identità della persona e sono attualmente in corso i tentativi di rianimazione. I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati i bagnini dello stabilimento che hanno subito soccorso il bagnante portandolo a riva per le manovre di salvataggio. Sul posto è presente un auto medica, l’elisoccorso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 giugno 2021) Attimi di paura ed agitazione quelli vissuti questo pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla spiaggia di. Nelle vicinanze dello stabilimento balneare Lido, all’altezza del lungomare Carbonetti, unsi è sentito male. Al momento sono ancora poche le informazioni sull’identità della persona e sono attualmente indi rianimazione. I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati i bagnini dello stabilimento che hanno subito socilportandolo a riva per le manovre di salvataggio. Sul posto è presente un auto medica, l’elisoc...

Advertising

AnnaMar74773335 : RT @CorriereCitta: Tragedia a Torvaianica: si tuffa in acqua ed ha un malore, in corso disperati tentativi per salvare bagnante https://t.c… - CorriereCitta : Tragedia a Torvaianica: si tuffa in acqua ed ha un malore, in corso disperati tentativi per salvare bagnante - pier2856 : RT @11Giuliano: Strani Malori: Tragedia sulla spiaggia di Torvaianica: 62enne si tuffa in acqua e muore. - 11Giuliano : Strani Malori: Tragedia sulla spiaggia di Torvaianica: 62enne si tuffa in acqua e muore. - PasqualeMarro : Tragedia sulla spiaggia di #Torvaianica: 62enne si tuffa in acqua e muore -