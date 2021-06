Traffico Roma del 27-06-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 giugno 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto circolazione scorrevole sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia un incidente segnalato su via del Foro Italico all’altezza dello svincolo di Corso Francia verso la via Salaria analoga segnalazione sulla via Casilina prudenza per un incidente avvenuto all’altezza di via Tor de Schiavi ricordiamo i lavori di manutenzione sulla viadotto della Magliana l’altezza del Cappellaccio verso il centro fino alle 16 carreggiata ridotta chiusura della corsia di destra lavori in corso sulla ferrovia termini Centocelle servizio sospeso fino alla mattina di mercoledì 30 giugno in alternativa e treni le linee ordinarie della rete Atac ...