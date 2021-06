Tour de France 2021 | l’errore tattico di Sonny Colbrelli Ma è Alaphilippe il grande sconfitto E Van Aert…

(Di domenica 27 giugno 2021) La seconda tappa deldeha visto Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) surclassare letteralmente la concorrenza. Oltre al neerlandese, possono sorridere anche i due fenomeni sloveni Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che sembrano essere testa e spalle sopra gli altri uomini di classifica, e il silenzioso, ma sempre solido Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), l’unico a non aver perso contatto dai primi due classificati della scorsa edizione dellaBoucle. Diversi altri atleti, invece, non possono essere particolarmente soddisfatti delle loro prestazioni odierne. Per ...

Nella prima tappa delde, una spettatrice ha innalzato un enorme cartello per farsi inquadrare dalle telecamere e salutare i nonni. Il tedesco Tony Martin è stato preso in pieno e questo ...Ilde2021 è ancora luogo di grandi firme nella seconda tappa , in cui l'arrivo sul Mur de Bretagne è teatro di un vero e proprio show di Mathieu Van der Poel. Il fenomeno olandese, dopo la ...La seconda tappa del Tour de France 2021 ha visto Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) surclassare letteralmente la concorrenza. Oltre al neerlandese, possono sorridere anche i due fenomeni sloveni Ta ...Wilco Keldeman, in questi primi due giorni di Tour de France 2021, è andato forte come mai prima in vita sua tra le strade della Grande Boucle. Il neerlandese, infatti, ha sempre faticato, in passato, ...