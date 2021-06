Perde il controllo dell' auto | Alessandro muore in Costa Smeralda

(Di domenica 27 giugno 2021) Tragedia nella notte in . Un uomo di 36 anni,, nato a Roma e residente in Germania, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato intorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale 59,...

L'uomo viaggiava da solo alla guida della sua auto, quando per cause non ancora accertate, ha perso ildel mezzo ed è finito fuori strada. L'auto si è ribaltata e Mudadu è stato sbalzato ...SAN SEVERINO - Incidente a San Severino. Un'ape è entrata nel casco di un motociclista, che ha perso ildel mezzo e si è schiantato. L'uomo, un 65enne, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona (ha riportato diverse fratture). E' successo questa mattina, ...SAN SEVERINO - Incidente a San Severino. Un'ape è entrata nel casco di un motociclista, che ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. L'uomo, un 65enne, è ...Nel primo incidente coinvolta una moto e due persone Nel secondo inicidente coinvolte due auto, ferita una donna di 51 anni trasportata all’ospedale in codice giallo BALLABIO – Due incidenti in meno d ...