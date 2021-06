Olanda-Repubblica Ceca, de Ligt: “Abbiamo perso per colpa mia” (Di domenica 27 giugno 2021) “Ovviamente fa male. Fondamentalmente Abbiamo perso per colpa di quello che ho fatto io: col senno di poi, non avrei dovuto lasciar rimbalzare il pallone”. Sono queste le parole di un Matthijs de Ligt che ci mette la faccia dopo l’eliminazione dell’Olanda negli ottavi di Euro2020 contro la Repubblica Ceca: una partita indirizzata dalla sua espulsione per un fallo di mano che, se non ci fosse stato, si sarebbe trasformato in una chiara occasione da gol per i cechi. “Avevamo la partita sotto controllo – il rammarico del difensore della Juventus – Avevamo avuto qualche ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Ovviamente fa male. Fondamentalmenteperdi quello che ho fatto io: col senno di poi, non avrei dovuto lasciar rimbalzare il pallone”. Sono queste le parole di un Matthijs deche ci mette la faccia dopo l’eliminazione dell’negli ottavi di Euro2020 contro la: una partita indirizzata dalla sua espulsione per un fallo di mano che, se non ci fosse stato, si sarebbe trasformato in una chiara occasione da gol per i cechi. “Avevamo la partita sotto controllo – il rammarico del difensore della Juventus – Avevamo avuto qualche ...

SkySport : OLANDA-REPUBBLICA CECA 0-2 Risultato finale ? ? #Holes (68') ? #Schick (80') ? EURO 2020 - Ottavi di finale ? REPUB… - Eurosport_IT : ???????? • CADE L'OLANDA, AVANTI LA REPUBBLICA CECA ??? In inferiorità numerica dal 55esimo per l'espulsione di De Ligt… - SkySport : ???? Marea arancione a Budapest ?? La carica dei tifosi olandesi in trasferta ?? Oggi la sfida alla Repubblica Ceca Uf… - mari_zucca : Ah io non avevo seguito Olanda-Repubblica Ceca. Praticamente una tra Danimarca e Repubblica Ceca sarà in semifinale. Un po' sorpresa - villaneve_6 : Non faccio in tempo a fare un aperitivo che de Ligt si fa espellere e l'Olanda perde contro la Repubblica Ceca -