Nuoto | Settecolli 2021 oggi | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara 27 giugno

(Di domenica 27 giugno 2021) Ultima giornata di gare in questa 58ma edizione del Trofeodi. La piscina del Foro Italico è pronta per ospitare un day-3 in cui le emozioni non mancheranno di certo. Fari puntati sui 50 stile libero donne dove Federica Pellegrini, dopo aver spaziato nelle distanze dello stile libero e del dorso, si cimenta anche nella prova più veloce della vasca per chiudere all’insegna del divertimento la propria avventura romana. A seguire Matteo Restivo andrà a caccia della qualificazione olimpica nei 200 dorso maschili, mentre Margherita Panziera nei 200 dorso donne vorrà dimostrarsi un riferimento assoluto. A seguire i 50 farfalla potrebbero vedere ...

Advertising

Eurosport_IT : RECORD ITALIANOOOO ???????? Nicolò Martinenghi scrive una nuova pagina del nuoto azzurro: al Settecolli arriva il nuov… - Gazzetta_it : La Pellegrini splende anche nei 100 sl: 53”71 al Settecolli #nuoto - zazoomblog : Nuoto pagelle Settecolli 26 giugno: Thomas Ceccon stupisce nello stile libero Pilato c’è sempre - #Nuoto #pagelle… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto, pagelle Settecolli 26 giugno: Thomas Cecc… - nuotopuntocom : Nuoto•com | Sette Colli. D3. Il programma dell’ultima giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Settecolli

OA Sport

Ci spiace perche' in tanti volevano 'partecipare' oggi e ammirare i tanti campioni presenti in acqua, sia italiani che stranieri. Dispiace non aver potuto aprire le tribune a piu' persone '. Cosi', ai ...Federica Pellegrini ha concluso in quarta posizione i 100 stile libero donne del Trofeo2021 di. La veneta, nelle due vasche, si è espressa su standard buoni se si rapportano le sue possibilità su questa distanza: il 5371 di oggi fa ben sperare, viste anche le ...Per il nuotatore molisano è la seconda esperienza nel prestigioso trofeo internazionale dopo quella dello scorso anno che lo vide impegnato nei 50 e 200 stile libero Andrea Magri, atleta della società ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO: FEDERICA PELLEGRINI IN GARA NEI 100 DORSO! 20.40: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per domani all ...