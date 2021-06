Advertising

repubblica : Nonno ritira la nipotina 'sbagliata' al nido, se ne accorge solo a casa - giusmo1 : Nonno ritira la nipotina 'sbagliata' al nido, se ne accorge solo a casa - FirenzePost : Arezzo: nonno ritira nipotina sbagliata al nido, procedimento disciplinare per gli addetti - infoitinterno : Arezzo: nonno ritira la nipotina “sbagliata” al nido - peterkama : Nonno ritira la nipotina 'sbagliata' al nido, poi la riporta. Comune di Arezzo apre iter disciplinare su errore in asilo -

Ultime Notizie dalla rete : Nonno ritira

Accertamenti disciplinari del Comune di Arezzo sono stati avviati su un educatore e un custode di un asilo nido municipale dove due giorni fa il personale ha consegnato una bambina al'sbagliato'. Secondo le ricostruzioni l'anziano in realtà ha commesso un primo errore suonando il campanello al nido, anziché alla scuola materna che è alla porta accanto, e poi un secondo ...Accertamenti disciplinari del Comune di Arezzo sono stati avviati su un educatore e un custode di un asilo nido municipale dove due giorni fa il personale ha consegnato una bambina al'sbagliato'. Secondo le ricostruzioni l'anziano in realta' ha commesso un primo errore suonando il campanello al nido, anziche' alla scuola materna che e' alla porta accanto, e poi un secondo ...Un palermitano di 31 anni è finito in carcere a Ceremona per una serie di condanne accumulate fin dal 2013. Le accuse: violenze, anche su una ragazzina, e maltrattamenti in famiglia. A eseguire l'ordi ...Accertamenti disciplinari del Comune di Arezzo sono stati avviati su un educatore e un custode di un asilo nido municipale dove due giorni fa il personale ha consegnato una bambina al nonno 'sbagliato ...