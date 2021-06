Advertising

FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - ?? #Napoli, individuato il possibile sostituto di #Bakayoko ???? Il profilo scelto ha il benestare tot… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? ESCLUSIVA #LBDV - ?? #Napoli, individuato il possibile sostituto di #Bakayoko ???? Il profilo scelto ha il benestare tot… - LeBombeDiVlad : ?? ESCLUSIVA #LBDV - ?? #Napoli, individuato il possibile sostituto di #Bakayoko ???? Il profilo scelto ha il benestar… - sportli26181512 : Napoli, Spalletti vede Zielinski alla... Perrotta: Dopo l’amarezza dell’Europeo, il polacco vede l’azzurro. Arriver… - targa_rtarga53 : @it_inter Nainggolan deve andare a quel paese, lui e chi l’ha voluto! Quando prendi 4,5 milioni di euro di stipendi… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

, serve far cassa: Ounas e Ospina in uscita Come tutti, vale la pena ripeterlo: tante, ... Ounas , reduce da un finale in crescendo a Crotone ; Ospina , considerando chepunterà forte ......che a un certo punto della stagione precedente ha contribuito a risvegliare e a illudere il,...Dolomiti per cominciare la preparazione e soprattutto la full immersion nel calcio di. ...La nuova Serie A sta per arrivare e tra i protagonisti del Napoli ci saranno anche Hirving Lozano e Matteo Politano. I due azzurri si sono alternati più volte sulla destra quest’anno e torneranno a fa ...Prima Castel Volturno, il 12 luglio prossimo. Poi il ritiro in Trentino, a Dimaro, dal 15 al 25 dello stesso mese. Subito dopo il Napoli vivrà una mini-tournée europea. Infine, prima del campionato, i ...