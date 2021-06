 Napoli | controlli nella zona dei “baretti” | due parcheggiatori abusivi denunciati

Leggi su anteprima24

Napoli – Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuatodei "", del lungomare Caracciolo e di via Partenope dove hanno identificato 55 persone. Inoltre, in via Caracciolo e via Nisco i poliziotti hanno identificato e denunciato due napoletani di 50 e 52 anni con precedenti di polizia perché sorpresi nuovamente ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, hanno notificato loro un ordine di allontanamento.