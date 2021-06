LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiude terzo (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Una Gara-2 dove è successo di tutto e nella quale lo spunto finale di Gajser ha fatto la differenza. FINISCE QUI! Gajser vince ALL’ULTIMO GIRO: LO SLOVENO FA SUO IL TESTA A TESTA CON Febvre. Cairoli chiude IN TERZA POSIZIONE. -1 giro: ultimo giro. Testa a testa Febvre-Gajser: i due stanno infiammando la corsa. Il francese e lo sloveno si scambiano sorpassi e controsorpassi in testa. -2 giri: Febvre sempre saldamente in testa, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49 Una-2 dove è successo di tutto e nella quale lo spunto finale diha fatto la differenza. FINISCE QUI!ALL’ULTIMO GIRO: LO SLOVENO FA SUO IL TESTA A TESTA CONIN TERZA POSIZIONE. -1 giro: ultimo giro. Testa a testa: i due stanno infiammando la corsa. Il francese e lo sloveno si scambiano sorpassi e controsorpassi in testa. -2 giri:sempre saldamente in testa, ...

