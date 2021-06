Dedicato: Serena Autieri debutta nel daytime mattutino di Ra1 con Gigi Marzullo e Domenico Marocchi (Di domenica 27 giugno 2021) Serena Autieri Serena Autieri scalda i motori per l’esordio di Dedicato, il programma mattutino che condurrà, su Rai1, da domani. Si tratta della prima conduzione in solitaria dell’attrice napoletana, che potrà però contare su due compagni di viaggio: i giornalisti Domenico Marocchi e Gigi Marzullo. Nel corso delle varie puntate, la Autieri terrà compagnia ai telespettatori a suon di dediche, emozioni e confidenze. “Dedicato vuole essere un format di intrattenimento quotidiano che ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 giugno 2021)scalda i motori per l’esordio di, il programmache condurrà, su Rai1, da domani. Si tratta della prima conduzione in solitaria dell’attrice napoletana, che potrà però contare su due compagni di viaggio: i giornalisti. Nel corso delle varie puntate, laterrà compagnia ai telespettatori a suon di dediche, emozioni e confidenze. “vuole essere un format di intrattenimento quotidiano che ...

Advertising

lattuga99 : #Dedicato è Serena Autieri in concerto per ora - efdiegi : Serena Autieri un pelino tesa per il debutto e ancora gobbo-dipendente. Se si scioglierà nelle prossime puntate è fatta. #Dedicato - zazoomblog : Dedicato chi è Serena Autieri? Età marito figli dove vive film Instagram - #Dedicato #Serena #Autieri? #marito - SerieTvserie : Dedicato, Serena Autieri alla conduzione di un programma di dediche con al centro le storie del paese - tvblogit : Dedicato, Serena Autieri alla conduzione di un programma di dediche con al centro le storie del paese -