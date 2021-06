“Combatteremo il ‘nazismo’ in altro modo”, la gaffe di Chiellini prima di Italia-Austria (Di domenica 27 giugno 2021) ‘nazismo’ al posto di ‘razzismo’. Il lapsus è stato del capitano dell’Italia, Giorgio Chiellini che a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con l’Austra, vinto dagli azzurri per 2-1, ha spiegato ai microfoni della Rai la scelta della squadra di non inginocchiarsi. “Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il nazismo con le iniziative della Federazione”, ha aggiunto, “confondendo” nazismo con razzismo. La gaffe è subito diventata trend sui social, dove si sono scatenati i ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021)al posto di ‘razzismo’. Il lapsus è stato del capitano dell’, Giorgioche a pochi minuti dal fischio d’inizio del match con l’Austra, vinto dagli azzurri per 2-1, ha spiegato ai microfoni della Rai la scelta della squadra di non inginocchiarsi. “Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il nazismo con le iniziative della Federazione”, ha aggiunto, “confondendo” nazismo con razzismo. Laè subito diventata trend sui social, dove si sono scatenati i ...

Corriere : Lotta al razzismo, la gaffe di Chiellini: «Combatteremo il nazismo in altro modo» - _vincentlab : RT @musagete10: “Combatteremo il NAZISMO” Sto seriamente soffocando - REstaCorporate : RT @TendenzaPerche: #Chiellini: Perchè NON HA CAPITO UN CAZZO come tutti gli altri azzurri, ovviamente. 'Combatteremo il NAZISMO', sì l'ha… - Davide56763326 : RT @TendenzaPerche: #Chiellini: Perchè NON HA CAPITO UN CAZZO come tutti gli altri azzurri, ovviamente. 'Combatteremo il NAZISMO', sì l'ha… - man29ny : RT @peppegiustolisi: #Chiellini: 'Combatteremo il nazismo in un altro modo'. Partendo da un libro di storia tanto per iniziare. #nazismo -