Ciclismo, Gianni Moscon: “Vincere il Gp Lugano per me è un ottimo segnale in vista delle Olimpiadi” (Di domenica 27 giugno 2021) Gianni Moscon si è imposto in maniera splendida al Gp di Lugano. Un grande risultato per l’azzurro che è apparso in ottima condizione fisica. Il suo nome è stato inserito tra i convocabili per le Olimpiadi di Tokyo 2020 da Davide Cassani anche se i soli 5 posti a disposizione per il ct renderanno la scelta più dura che mai. “Oggi faceva caldo e la corsa è stata molto dura Nel finale siamo rimasti in quattro e, con Hermans che aveva vinto giovedì all’Appennino e Valerio Conti che è molto veloce, ho pensato che per Vincere sarei dovuto arrivare da solo al traguardo. Per fortuna nel finale avevo ancora un po’ ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)si è imposto in maniera splendida al Gp di. Un grande risultato per l’azzurro che è apparso in ottima condizione fisica. Il suo nome è stato inserito tra i convocabili per ledi Tokyo 2020 da Davide Cassani anche se i soli 5 posti a disposizione per il ct renderanno la scelta più dura che mai. “Oggi faceva caldo e la corsa è stata molto dura Nel finale siamo rimasti in quattro e, con Hermans che aveva vinto giovedì all’Appennino e Valerio Conti che è molto veloce, ho pensato che persarei dovuto arrivare da solo al traguardo. Per fortuna nel finale avevo ancora un po’ ...

