Cambiamenti climatici, Onu: “La Terra può riprendersi, l’umanità no”. Impatti irreversibili entro il 2050 (Di domenica 27 giugno 2021) L’Onu lancia un allarme inequivocabile: superare la soglia fissata dall’accordo di Parigi sul clima potrà portare l’umanità all’estinzione. Basterà un aumento di 2°C, anziché gli 1,5°C previsti dall’accordo sul clima, perché si abbiano “Impatti irreversibili sui sistemi umani”. Ecco quali saranno gli scenari più probabili. Cambiamenti climatici, ecco cosa succederà con 2°C in più L’Onu, tramite la bozza di rapporto del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, lancia l’allarme: un aumento di 2°C della temperatura media globale porterà 420.000.000 persone a fronteggiare “ondate di caldo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 giugno 2021) L’Onu lancia un allarme inequivocabile: superare la soglia fissata dall’accordo di Parigi sul clima potrà portareall’estinzione. Basterà un aumento di 2°C, anziché gli 1,5°C previsti dall’accordo sul clima, perché si abbiano “sui sistemi umani”. Ecco quali saranno gli scenari più probabili., ecco cosa succederà con 2°C in più L’Onu, tramite la bozza di rapporto del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, lancia l’allarme: un aumento di 2°C della temperatura media globale porterà 420.000.000 persone a fronteggiare “ondate di caldo ...

