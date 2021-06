Amendola contro i no - vax | ' Chi si rifiuta di fare il vaccino è un ignorante'

Advertising

AndreD81 : RT @globalistIT: - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - chiara_esse9 : E dopo il bellissimo intervento al 'Costanzo Show' contro la violenza sulle donne e a favore della comunità LGBTQ+,… - Mario87669453 : #Amendola dovrà sicuramente pubblicizzare qualcosa, qualche inutile libro o film e TAAAACCC! Eccallà! L'intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : Amendola contro

... l'attore Claudiosa da che parte stare. Non è nuovo a interventi del genere, visto che anche nel dibattito che riguardava il Cenone di Natale in epoca di zona rossa si era scagliato...L'attore Claudioha criticato senza freni la società dicendo che l'ignoranza non ha confini, ecco cosa è successo e a chi si riferisce. Claudioè sempre stata una persona molto schietta, non si è mai fatto problemi a dire quello che pensa, anche su argomenti piuttosto difficili da affrontare. Anche questa volta non si è sottratto a ...Alla conduttrice Tiziana Panella, Amendola racconta la sua esperienza e si schiera senza mezze misure contro chiunque contesti l'utilità del vaccino. Claudio Amendola attacca senza pietà i No Vax. E r ...Nell'Italia che da domani sarà tutta zona bianca e dove si potrà stare senza mascherina se si è all'aperto, ci sono ancora due milioni e 700mila cittadini che ...