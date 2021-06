Wimbledon 2021: orari 28 giugno, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di sabato 26 giugno 2021) Sarà una nuova luce, quella del lunedì di Wimbledon: torna il terzo Slam dell’anno dopo un 2020 in cui l’annullamento ha fatto molto rumore, assieme alla particolarità dell’assicurazione anche contro le pandemie (ma non in eterno). Questa volta si riparte, dal Centre Court fino al Court 17. Cinque gli italiani impegnati: aprono le danze Jannik Sinner, sull’iconico Court 18 con l’ungherese Marton Fucsovics, e Andreas Seppi, sul Court 10 con il portoghese Joao Sousa. In linea temporale, debutta per secondo Stefano Travaglia, opposto allo spagnolo Pedro Martinez, poi è la volta di Marco Cecchinato, che deve sfidare il padrone di casa Liam Broady, e di Fabio Fognini, atteso ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Sarà una nuova luce, quella del lunedì di: torna il terzo Slam dell’anno dopo un 2020 in cui l’annullamento ha fatto molto rumore, assieme alla particolarità dell’assicurazione anche contro le pandemie (ma non in eterno). Questa volta si riparte, dal Centre Court fino al Court 17. Cinque gli italiani impegnati: aprono le danze Jannik Sinner, sull’iconico Court 18 con l’ungherese Marton Fucsovics, e Andreas Seppi, sul Court 10 con il portoghese Joao Sousa. In linea temporale, debutta per secondo Stefano Travaglia, opposto allo spagnolo Pedro Martinez, poi è la volta di Marco Cecchinato, che deve sfidare il padrone di casa Liam Broady, e di Fabio Fognini, atteso ...

