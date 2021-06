Vittorio Feltri rifiuta di candidarsi a sindaco di Milano: “Stipendio basso. E non sarei capace” (Di sabato 26 giugno 2021) “Non sarei capace di amministrare un condominio, figuriamoci un po’ Milano“. Così Vittorio Feltri si tira fuori dalla corsa a sindaco del capoluogo lombardo dopo le indiscrezioni su una sua possibile candidatura per il centrodestra. In un’intervista al Corriere della Sera, il direttore di Libero si dice “lusingato”, ma non dallo Stipendio. “Io non ho mai fatto una campagna elettorale in vita mia, non so come si faccia. E poi, oltre a fare la campagna, bisogna anche vincere le elezioni. E quando le vinci, lo Stipendio lascia a desiderare”, ha spiegato ... Leggi su tpi (Di sabato 26 giugno 2021) “Nondi amministrare un condominio, figuriamoci un po’“. Cosìsi tira fuori dalla corsa adel capoluogo lombardo dopo le indiscrezioni su una sua possibile candidatura per il centrodestra. In un’intervista al Corriere della Sera, il direttore di Libero si dice “lusingato”, ma non dallo. “Io non ho mai fatto una campagna elettorale in vita mia, non so come si faccia. E poi, oltre a fare la campagna, bisogna anche vincere le elezioni. E quando le vinci, lolascia a desiderare”, ha spiegato ...

