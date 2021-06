Verstappen in pole al gp di Stiria, Leclerc 7° e Sainz 12° (Di sabato 26 giugno 2021) SPIELBERG (AUSTRIA) - Max Verstappen partirà dalla pole position al Gran Premio di Stiria. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo in 1'03"841 precedendo ... Leggi su gazzettadiparma (Di sabato 26 giugno 2021) SPIELBERG (AUSTRIA) - Maxpartirà dallaposition al Gran Premio di. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo in 1'03"841 precedendo ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ? LA RED BULL VOLA ?? ? Verstappen unico sotto l’1’.5 LIVE ? - SmorfiaDigitale : LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: pole Verstappen, 7 Leclerc: 'Ferrari troppo ... - sportface2016 : Penalità di tre posizioni per #Tsunoda, cambia ancora la griglia di partenza: ecco quella definitiva #F1 #StyrianGP - LaNotifica : Verstappen in pole al gp di Stiria, Leclerc 7° e Sainz 12° -