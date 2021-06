Temptation Island | Filippo Bisciglia | “Ecco qual è il falò che non dimenticherò mai”

(Di sabato 26 giugno 2021) La nona edizione diè pronta a debuttare il prossimo 30 Giugno, le anticipazioni diffuse in rete delle prime registrazioni annunciano un viaggio dei sentimenti delle coppie scelte emozionante e non privo di colpi di scena. A condurre l’amato reality il consolidatoormai considerato padrino del format e molto affezionato al programma di cui ha fatto parte sin dal suo debutto. Intervistato dal settimanale Chiha spiegato che non sempre condurreè facile, c’è un coinvolgimento emotivo anche da parte sua ...

VperVenlafaxina : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island - porcmiseria : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island - katiadiluna16 : Ed è già caos! ?? #TEMPTATIONISLAND #anticipazioni #gossip #filippobisciglia #26giugno #26giugno2021 #mediaset - holdmeharryy : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island - AlessiaTex : RT @ashcoltami: Tiro avanti solo perché mercoledì inizia Temptation Island -

Per mettersi in gioco e porre alla prova la solidità del rapporto, l'ex naufraga e l'attore hanno accettato di prendere parte a. Durante l'esperienza nello show realizzato dalla ...Filippo Bisciglia si sbottona a qualche giorno dalla nuova edizione die svela quale falò non dimenticherà ...Un giovane imprenditore di Crescentino tra i single di Temptation Island 2021. Scorrendo le fotografie sui social, legate al programma di Canale 5, nell’immagine dei tredici uomini «tentatori» non è s ...Dalle prime indiscrezioni pare che la nuova edizione di Temptation Island sia iniziata con il botto: sedie lanciate in aria e nervosismo alle stelle ...