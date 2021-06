Rave con 700 no mask vicino Codogno. Aperta inchiesta “Ubriachi e drogati”. Lì presente la variante Delta (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un Rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante Delta in un focolaio covid di 10 contagiati in corso. Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto. Come luogo di ritrovo, dopo pubblicita' via social, e' stata scelta la ex cava G Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a unparty a Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi diin un focolaio covid di 10 contagiati in corso. Le persone sono arrivate a gruppi soprattutto dal nord Italia dalla mezzanotte e alcuni partecipanti sono tuttora sul posto. Come luogo di ritrovo, dopo pubblicita' via social, e' stata scelta la ex cava G Segui su affaritaliani.it

