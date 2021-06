Raspadori Inter, l’affare con il Sassuolo non decolla: cosa frena i nerazzurri (Di sabato 26 giugno 2021) La suggestione di mercato che vorrebbe Raspadori all’Inter non decolla: la trattativa con il Sassuolo è molto difficile L’idea di mercato dell’Inter di portare Giacomo Raspadori a vestire la maglia nerazzurra è quasi destinata a rimanere tale. Come riporta Sportitalia non c’è una trattativa in corso, è uno scenario complicato anche perché il Sassuolo non lo vuole cedere. Non si ha una valutazione precisa di Raspadori, il suo prezzo è destinato a crescere ulteriormente. L’Inter, inoltre, prima di un’entrata in attacco dovrebbe fare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) La suggestione di mercato che vorrebbeall’non: la trattativa con ilè molto difficile L’idea di mercato dell’di portare Giacomoa vestire la maglia nerazzurra è quasi destinata a rimanere tale. Come riporta Sportitalia non c’è una trattativa in corso, è uno scenario complicato anche perché ilnon lo vuole cedere. Non si ha una valutazione precisa di, il suo prezzo è destinato a crescere ulteriormente. L’, inoltre, prima di un’entrata in attacco dovrebbe fare ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Inter, occhi puntati su #Raspadori. Intanto è fatta per il rinnovo di #Ranocchia - Lautaro79772178 : RT @fcin1908it: Raspadori-Inter, c’è già una base d’accordo. “C’è il piano per averlo con Lautaro” - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Inter Line Up Sassuolo’s Giacomo Raspadori As Replacement For Lautaro Martinez Or Alexis Sanchez Should Either Leave, G… - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Inter Preparing Offer Worth €20M For Sassuolo Striker Giacomo Raspadori, Italian Media Report - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sky – Inter vigile su Raspadori: può essere il dopo Lautaro ma non solo, gli aggiornamenti -