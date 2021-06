Pole e record della pista di Vinales ad Assen (Di sabato 26 giugno 2021) Sotto un sorprendente sole che ha reso l’asfalto perfetto per correre, sono andate in scena le qualifiche del GP d’Olanda ad Assen. Il dominio di ieri qualche indicazione l’aveva data ed infatti oggi è arrivata la conferma di Maverick Vinales. Pole position con annesso record della pista soffiato al compagno Fabio Quartararo che chiude la doppietta Yamaha del sabato olandese. Le Qualifiche del GP ad Assen: la cronaca Poco da dire, la Yamaha è evidentemente superiore a tutte le altre qui ad Assen nell’Università del Motociclismo. Un po’ a sorpresa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021) Sotto un sorprendente sole che ha reso l’asfalto perfetto per correre, sono andate in scena le qualifiche del GP d’Olanda ad. Il dominio di ieri qualche indicazione l’aveva data ed infatti oggi è arrivata la conferma di Maverickposition con annessosoffiato al compagno Fabio Quartararo che chiude la doppietta Yamaha del sabato olandese. Le Qualifiche del GP ad: la cronaca Poco da dire, la Yamaha è evidentemente superiore a tutte le altre qui adnell’Università del Motociclismo. Un po’ a sorpresa ...

