Parma, Maresca accoglie Buffon: “Felicissimo del suo arrivo. Sarà un punto di riferimento per la squadra” (Di sabato 26 giugno 2021) Enzo Maresca, allenatore del Parma, nel corso di un’intervista a SportWeek, si è soffermato anche sul ritorno di Gigi Buffon che a 43 anni ha deciso di ritornare nel club che l’aveva lanciato. “Sono Felicissimo del suo arrivo e sicuro della sua voglia tremenda di continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. I suoi compagni avranno un punto di riferimento e un esempio da seguire. Ho giocato diversi anni con lui e ne ho un’opinione splendida, come giocatore e come uomo soprattutto”. FOTO: Twitter Parma L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Enzo, allenatore del, nel corso di un’intervista a SportWeek, si è soffermato anche sul ritorno di Gigiche a 43 anni ha deciso di ritornare nel club che l’aveva lanciato. “Sonodel suoe sicuro della sua voglia tremenda di continuare a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. I suoi compagni avranno undie un esempio da seguire. Ho giocato diversi anni con lui e ne ho un’opinione splendida, come giocatore e come uomo soprattutto”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da ...

Advertising

zazoomblog : Parma Maresca: “Ho rinunciato a offerte importanti torniamo in A in due anni” - #Parma #Maresca: #rinunciato… - Mediagol : Parma, Maresca: “Ho rinunciato a offerte importanti, torniamo in A in due anni” - tcm24com : L'allenatore del Parma, Maresca: 'Torneremo in serie A in due anni' #maresca #parma - psb_original : Parma, Maresca: 'Ho chiesto giocatori adatti al mio gioco. C'è l'ambizione di riportare subito questa piazza in A'… - ParmaLiveTweet : Maresca a SportWeek: 'Avevo altre offerte, ma ho scelto Parma. Torniamo in A in due anni' -