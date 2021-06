Parchi nazionali Arcipelago Toscano e Foreste Casentinesi nella Green List Iucn

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 26 giugno 2021) Idell’e delle, Monte Falterona e Campigna entranoprestigiosa ‘’ dell’Unione mondiale per la conservazione della natura (). La comunicazione ufficiale è giunta al Ministero della Transizione Ecologica dalla sede svizzera della, il massimo organismo mondiale per la conservazione della natura. “Dalla Svizzera – commenta l’assessora all’ambiente Monia Monni – è arrivata una bellissima notizia per la Toscana: due ...