Omicidio Katia Tondi, 27 anni di carcere confermati in Appello per il marito Emilio (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSan Tammaro – Pena a 27 anni di carcere confermata anche in Appello per Emilio Lavoretano, imputato per l’Omicidio della moglie Katia Tondi, la 31enne uccisa il 20 luglio del 2013 nella sua abitazione di San Tammaro, nel Casertano. La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha infatti accolto la richiesta del sostituto procuratore generale di Napoli Raffaele Marino, che il 16 aprile scorso aveva chiesto, al termine delle requisitoria, di confermare la condanna a 27 anni che Lavoretano aveva ricevuto in primo grado ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSan Tammaro – Pena a 27diconfermata anche inperLavoretano, imputato per l’della moglie, la 31enne uccisa il 20 luglio del 2013 nella sua abitazione di San Tammaro, nel Casertano. La Corte d’Assise d’di Napoli ha infatti accolto la richiesta del sostituto procuratore generale di Napoli Raffaele Marino, che il 16 aprile scorso aveva chiesto, al termine delle requisitoria, di confermare la condanna a 27che Lavoretano aveva ricevuto in primo grado ...

Advertising

anteprima24 : ** #Omicidio Katia Tondi, 27 anni di carcere confermati in Appello per il marito Emilio ** - occhio_notizie : La condanna - TeleradioNews : S.Tammaro. Omicidio di Katia Tondi: dura condanna (27 anni) confermata per il... -