Italia | Chiellini | «Pronti per l’Austria Inginocchiarsi? Quando capiterà…»

(Di sabato 26 giugno 2021) Giorgioha parlato prima dell’inizio di-Austria: ecco le dichiarazioni del difensore azzurro Giorgioha parlato ai microfoni di Rai Sport prima di-Austria. Le sue parole. LA GARA – «Siamo. L’atmosfera in questo stadio è bellissima. Inizia un altro torneo, dovremo dimostrare sul campo quanto valiamo ma abbiamo preparata nel migliore dei modi. Mancini ci ha detto di divertirci, stare tranquilli e giocare come abbiamo sempre fatto». AUSTRIA – «è una buona squadra, quasi tutti giocano in Bundesliga. Ha ritmo, intensità, è molto brava a ...

Advertising

juventusfc : L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi affronta l'Austria a Wembley ?? Forza, ra… - juventusfc : Un altro derby bianconero a #EURO2020 ?? L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi a… - SoniaAmigo1 : RT @juventusfc: L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi affronta l'Austria a Wembley ?? Forza, ragazzi ??… - yoshi5477 : RT @juventusfc: L'Italia di @chiellini, @bonucci_leo19, @federicochiesa e @fbernardeschi affronta l'Austria a Wembley ?? Forza, ragazzi ??… - AbzrRafa : @Fandom_ID @fandomstore_id italia 2-0 austria pencetak gol pertama Giorgio chiellini -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Chiellini

...c'è, ma senza rischiare. In cuor suo, Mancini sa che potrebbe essere prezioso per sfidare eventualmente Lukaku in caso di passaggio ai quarti. APPROFONDIMENTI LA SFIDA Euro2020,più ...In difesa, Di Lorenzo a destra per l'infortunato Florenzi e Acerbi al centro con Bonucci, vista l'indisponibilita' di. Torna anche il trio d'attacco Berardi - Immobile - Insigne. . 26 ...Le parole di Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima dell'inizio dell'ottavo di finale contro l'Austria. Il capitano ha fatto sapere che gli azzurri non si inginocchieranno prim ...Giorgio Chiellini ha parlato prima dell’inizio di Italia-Austria: ecco le dichiarazioni del difensore azzurro Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima di Italia-Austria. Le sue par ...