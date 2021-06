Inter, Brozovic chiede rinnovo e aumento: la situazione (Di sabato 26 giugno 2021) Marcelo Brozovic vuole rinnovare con l’Inter, ma chiede anche l’aumento dello stipendio: la situazione Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto 2022, vorrebbe restare all’Inter e sarebbe disposto a trattare il rinnovo: come riporta La Gazzetta dello Sport il croato, vista l’importanza nella rosa nerazzurra, vorrebbe un aumento dell’ingaggio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 La trattativa, però, non si annuncia facilissima. Attualmente Brozovic guadagna 3,5 milioni di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Marcelovuole rinnovare con l’, maanche l’dello stipendio: laMarcelo, in scadenza di contratto 2022, vorrebbe restare all’e sarebbe disposto a trattare il: come riporta La Gazzetta dello Sport il croato, vista l’importanza nella rosa nerazzurra, vorrebbe undell’ingaggio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 La trattativa, però, non si annuncia facilissima. Attualmenteguadagna 3,5 milioni di ...

