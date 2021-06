Il Tottenham pensa a Osimhen per sostituire Kane: per il Napoli è incedibile (Di sabato 26 giugno 2021) La prossima sessione di calciomercato sarà particolarmente calda anche per il valzer di attaccanti che presto potrebbe coinvolgere tanti club europei. Tra questi potrebbe essere coinvolto anche il Napoli. A riferirlo è calciomercato.it che rivela come il Tottenham stia guardando in casa azzurra per sostituire il partente Harry Kane. Gli Spurs, infatti, pare abbiano messo gli occhi su Victor Osimhen. Il nigeriano, protagonista di un'ottima seconda parte di stagione in casa Napoli, non è però sul mercato. I partenopei hanno infatti già fatto sapere di non avere l'intenzione di privarsene. Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 giugno 2021) La prossima sessione di calciomercato sarà particolarmente calda anche per il valzer di attaccanti che presto potrebbe coinvolgere tanti club europei. Tra questi potrebbe essere coinvolto anche il. A riferirlo è calciomercato.it che rivela come ilstia guardando in casa azzurra peril partente Harry. Gli Spurs, infatti, pare abbiano messo gli occhi su Victor. Il nigeriano, protagonista di un'ottima seconda parte di stagione in casa, non è però sul mercato. I partenopei hanno infatti già fatto sapere di non avere l'intenzione di privarsene.

sportli26181512 : Clamoroso Tottenham, Paratici pensa a Gerrard per la panchina: Procede la ricerca di un allenatore da parte del Tot… - MCalcioNews : Tottenham, Paratici pensa a Gerrard per la panchina - ParticipioPart : dovuta cominciare già quest’anno e non comincerà. 2) Perchè, se Ceferin pensa ai fatti suoi, loro non sono da meno.… - FrancoMater2 : Giusto per dire: il #Tottenham sta contattando #NunoEspiritoSanto per la panchina. Quindi, un altro assistito di… - STOCALCIO1 : ??#Tottenham: per la panchina, dopo i no di #Gattuso e #Fonseca si pensa al nome di Nuno #EspiritoSanto -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham pensa Clamoroso Tottenham, Paratici pensa a Gerrard per la panchina Spread the love Procede la ricerca di un allenatore da parte del Tottenham: ...

Dall'Inghilterra: il Crystal Palace pensa a Fonseca Recentemente è naugrafata la pista Lucien Favre a causa di incomprensioni di mercato, poi gli inglesi si sono interessati a Espirito Santo (che ora sembra vicino al Tottenham), Eddie Howe, Frank ...

Il Tottenham pensa a Osimhen per sostituire Kane. La posizione del Napoli AreaNapoli.it Dall’Inghilterra: il Crystal Palace pensa a Fonseca Nei giorni scorsi il portoghese era praticamente a un passo dalla panchina del Tottenham, ma poi la trattativa è saltata per dei problemi fiscali. A questo punto, anche Fonseca è tornato in corsa, dop ...

PANCHINA, Occhio alle sorprese: Heinze o Liverani Come spiega questa mattina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, in attesa della risposta definitiva sul "caso" Italiano le diplomazie viola sono al lavoro per ...

