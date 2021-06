Gol Chiesa: sinistro che non lascia scampo a Bachmann – VIDEO (Di sabato 26 giugno 2021) Esplode Wembley per il gol di Federico Chiesa: sinistro potente che non lascia scampo a Bachmann per il vantaggio azzurro – VIDEO Esplodono i tifosi azzurri a Wembley per il gol di Federico Chiesa. Gli azzurri passano in vantaggio all’inizio del primo tempo supplementare con un grande assolo di Federico Chiesa. Cross di Spinazzola in area con Chiesa che controlla di destro. Danza dell’esterno della Juventus che poi di sinistro fulmina Bachmann e porta in vantaggio l’Italia dopo 90? minuti di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Esplode Wembley per il gol di Federicopotente che nonper il vantaggio azzurro –Esplodono i tifosi azzurri a Wembley per il gol di Federico. Gli azzurri passano in vantaggio all’inizio del primo tempo supplementare con un grande assolo di Federico. Cross di Spinazzola in area conche controlla di destro. Danza dell’esterno della Juventus che poi difulminae porta in vantaggio l’Italia dopo 90? minuti di ...

