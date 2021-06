DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: comanda Russell la FP3, Leclerc 3° (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.21: Arrivano Piere Gasly che si porta 0?056 da Russell con le soft, mentre Leclerc è terzo 0?222 con le medie. 12.20: Velocissimo Russell con la Williams (gomme medie): il britannico è in vetta con il crono di 1’06?454 a precedere di 0?232 Alonso. 12.19: Arriva Raikkonen e il finlandese è terzo a 0?037 da Alonso. Il finnico è con le soft. 12.18: Fernando Alonso si porta in vetta con il crono di 1’06?686 a precedere di 3 millesimi Giovinazzi e di ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.21: Arrivano Piere Gasly che si porta 0?056 dacon le soft, mentreè terzo 0?222 con le medie. 12.20: Velocissimocon la Williams (gomme medie): il britannico è in vetta con il crono di 1’06?454 a precedere di 0?232 Alonso. 12.19: Arriva Raikkonen e il finlandese è terzo a 0?037 da Alonso. Il finnico è con le soft. 12.18: Fernando Alonso si porta in vetta con il crono di 1’06?686 a precedere di 3 millesimi Giovinazzi e di ...

Advertising

SkySportF1 : GP di Stiria le qualifiche in diretta dalle 15: ora LIVE le #FP3 in Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #Formula1 - motorboxcom : Dai che siamo in #DIRETTA per le #FP3 #PL3 #StyrianGP #F1. Seguitele #LIVE con noi: - Salvuss : Dai che siamo in #DIRETTA per le #FP3 #PL3 #StyrianGP #F1. Seguitele #LIVE con noi: - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Inizia tra pochissimo l'ultima sessione di Libere del GP di Stiria! Segui la nostra cronaca in diretta ?? #StyrianGP #F1… - infoitsport : F1 Gp Stiria, diretta qualifiche: dove vederle in tv -