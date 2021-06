Covid oggi Marche, 5 contagi: bollettino 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 5 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 26 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1789 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi (di cui 294 screening con percorso Antigenico) e 902 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 5 (0 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (2 casi rilevati), contatti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 5 ida coronavirus nelle, 26, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1789 tamponi: 887 nel percorso nuove diagnosi (di cui 294 screening con percorso Antigenico) e 902 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 5 (0 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 0 nella provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (2 casi rilevati), contatti in ...

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - Adnkronos : #VarianteDelta, non si ferma la corsa dei contagi nel Regno Unito: il bollettino di oggi. - SkyTG24 : Covid, news. La variante Delta al 16,8% in Italia, casi quadruplicati in un mese. LIVE - fisco24_info : Covid oggi Toscana, 42 contagi: bollettino 26 giugno: I dati della regione - Mikepub1 : RT @GAngrilli: Il #lockdown è purtroppo necessario. Perché dobbiamo imparare a rinunciare ad alcune delle nostre libertà oggi, se vogliamo… -