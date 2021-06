Covid, oggi in Italia 838 casi. Il tasso di positività è allo 0,4% (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 838 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Sono invece 40 - ma 20 derivano da un ricalcolo della Campania - i decessi legati al coronavirus riportati nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 127.458. 224.493 i tamponi processati, in aumento rispetto a ieri, con il tasso di positività che resta stabile allo 0,4%. Ancora giù i ricoverati in terapia intensiva, sono 298, otto in meno di ieri. 3.301 i guariti, che portano il totale delle persone che hanno superato il virus da inizio pandemia a 4.072.099 Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 838 idiregistrati nelle ultime 24 ore in. Sono invece 40 - ma 20 derivano da un ricalcolo della Campania - i decessi legati al coronavirus riportati nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 127.458. 224.493 i tamponi processati, in aumento rispetto a ieri, con ildiche resta stabile0,4%. Ancora giù i ricoverati in terapia intensiva, sono 298, otto in meno di ieri. 3.301 i guariti, che portano il totale delle persone che hanno superato il virus da inizio pandemia a 4.072.099

