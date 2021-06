Covid, focolaio di variante Delta: a Sydney scatta il lockdown per 5 milioni di persone (Di sabato 26 giugno 2021) Tra i membri degli equipaggi di varie compagnie aeree sono stati rilevati contagi di variante Covid: le autorità hanno immediatamente avviato il lockdown in tutta la città australiana L’Australia è uno dei paesi che, nel corso del 2020, meglio è riuscito a contenere l’ondata pandemica del Covid con misure immediate che hanno consentito ai cittadini L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 26 giugno 2021) Tra i membri degli equipaggi di varie compagnie aeree sono stati rilevati contagi di: le autorità hanno immediatamente avviato ilin tutta la città australiana L’Australia è uno dei paesi che, nel corso del 2020, meglio è riuscito a contenere l’ondata pandemica delcon misure immediate che hanno consentito ai cittadini L'articolo NewNotizie.it.

Focolaio nella residenza per anziani: positivi 14 ospiti vaccinati. Struttura off limits ... la struttura per anziani e disabili, che contiene circa 100 persone , è stato infatti il primo luogo in paese dove è partita la campagna anti Covid, nel mese di gennaio. Stando a quanto riferito da ...

Da Covid free al focolaio di variante Delta: a Maleo contagi sospetti IL GIORNO Covid, focolaio di variante Delta: a Sydney scatta il lockdown per 5 milioni di persone Nelle ultime ore a Sydney è stato infatti rilevato un focolaio della mutazione del virus al momento ... persone e arriva dopo mesi trascorsi nella normalità, nei quali i casi Covid registrati sono ...

Un concerto reggaeton a Maiorca diventa super-focolaio: oltre 600 contagiati Oltre 600 ragazzi sono risultati positivi al Covid dopo aver trascorso una vacanza di una settimana sull’isola spagnola di Maiorca. Il focolaio si sarebbe originato in un concerto reggaeton tenutosi n ...

