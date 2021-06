Chiellini: “Se ci inginocchieremo? Non ci è arrivata nessuna richiesta” (Di sabato 26 giugno 2021) Intervistato da Rai Sport prima della gara contro l’Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, capitan Giorgio Chiellini ha commentato anche le tante polemiche sulla decisione o meno di inginocchiarsi da parte degli azzurri: “Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l’altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con iniziative della Federazione”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 26 giugno 2021) Intervistato da Rai Sport prima della gara contro l’Austria, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, capitan Giorgioha commentato anche le tante polemiche sulla decisione o meno di inginocchiarsi da parte degli azzurri: “Oggi credo che non ci sia. Quando capiterà qualcheda altre squadre ciper senso di sensibilità verso l’altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con iniziative della Federazione”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

