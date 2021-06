Camara | morto a 27 anni dal caldo e dalla fatica | Lavorava nei campi per 6 euro all' ora

(Di sabato 26 giugno 2021) "Il giovane - ricorda il quotidiano d'Oltretevere - èstroncato dal. Fantamadi era giunto in Puglia da pochi giorni per raggiungere suo fratello e lavorare come bracciante. ...

fanpage : Aveva 27 anni, da giorni era costretto a lavorare nei campi con 40 gradi di temperatura. È morto così, di caldo e d… - TeresaBellanova : Camara Fantamadi, 27 anni, originario del Mali, è morto giovedì nelle campagne pugliesi. Rientrando a casa dopo il… - oss_romano : #26giugno #primapagina Camara Fantamadi, 27 anni, originario del Mali, è morto dopo una giornata di lavoro nei camp… - Mariang47614228 : RT @BonomiAllegra: Si chiamava Camara Fantamadi, veniva dal Mali, aveva solo 27 anni, ancora una vita davanti, ma è morto di fatica e di ca… - aspettaaspetta : RT @BonomiAllegra: Si chiamava Camara Fantamadi, veniva dal Mali, aveva solo 27 anni, ancora una vita davanti, ma è morto di fatica e di ca… -

... e rilanciamo il drammatico grido di giustizia di tanto sfruttamento che, ancora una volta in questi giorni ha il nome di un giovane immigrato:Fantamadi,dopo una giornata di fatica nei ...... durante il ritorno in bici, èvittima del troppo caldo'. Originario del Mali, è stata la sua ... 'Non lasciamo che la morte di Paola Clemente, Abdullah Mohamed,Fantamadi, Antonio Valente, ...Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza che vieta sull’intero territorio regionale il lavoro agli addetti ..."Facciamo nostre le molte preoccupazioni del mondo del lavoro, oggi convocato dai sindacati in una mobilitazione nazionale, e rilanciamo il drammatico grido di giustizia di tanto sfruttamento che, anc ...