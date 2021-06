Variante Delta, in Gran Bretagna 95% di nuovi casi. Merkel: 'Così la fine della pandemia è lontana' (Di venerdì 25 giugno 2021) Nel i nuovi casi di la mutazione del importata dall'India nei mesi scorsi, sono pari al 95%. Lo certifica la Public Health England (Phe), struttura del servizio sanitario nazionale, pubblicando ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) Nel idi la mutazione del importata dall'India nei mesi scorsi, sono pari al 95%. Lo certifica la Public Health England (Phe), struttura del servizio sanitario nazionale, pubblicando ...

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - LiKytai8 : RT @Vince7914: Variante delta variante plus a giorni la versione Abarth e Racing - Pow_Wow_Indian : RT @AdriMCMLXI: Variante #Delta in Finlandia Dei pazienti deceduti, il 70,6% (12 su17) aveva ricevuto almeno una dose di vaccino (un pazien… -