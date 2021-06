Ultime Notizie Roma del 25-06-2021 ore 20:10 (Di venerdì 25 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio e 927 casi di positività 10 vittime Tasso allo zero 5 % questi dati aggiornati della pandemia nelle Ultime 24 ore a livello nazionale mentre l’Europa Guarda la variante Delta mancano dati affidabili sulla diffusione dice la fondazione gimbe secondo report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie si tratta di una variante più contagiosa del 40 60% rispetto a quella inglese e determinerà il 90% delle nuove infezioni entro la fine di agosto l’agenzia di Rating Standard & Poor’s rialzo le Stime del PIL italiano al più quattro e 9% ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione e Gabriella Luigi in studio e 927 casi di positività 10 vittime Tasso allo zero 5 % questi dati aggiornati della pandemia nelle24 ore a livello nazionale mentre l’Europa Guarda la variante Delta mancano dati affidabili sulla diffusione dice la fondazione gimbe secondo report del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie si tratta di una variante più contagiosa del 40 60% rispetto a quella inglese e determinerà il 90% delle nuove infezioni entro la fine di agosto l’agenzia di Rating Standard & Poor’s rialzo le Stime del PIL italiano al più quattro e 9% ...

Advertising

fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - fanpage : Il Brasile sta affrontando la terza ondata di Coronavirus. Sono numeri drammatici - fanpage : Focolaio Covid al Billionaire, per la Procura è epidemia colposa - Stoupwhiff : Se c’è un’esclusiva Sony che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé, quella è senza dubbio Abandoned, titolo… - ElGamalOmura : @Exentiostep @AnnaMonia_A Sì, non è un caso che ci siano così tanti casi di pedofilia e violenza (vedi le ultime no… -